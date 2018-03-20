﻿
Maliye Piyango final için sahada
﻿
Site İçi Arama
﻿

MALİYE PİYANGO FİNAL İÇİN SAHADA

Maliye Piyango final için sahada

Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final rövanş maçında 21 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Bunge takımını konuk edecek.

225 Okunma

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak.

İtalya'da yapılan ilk karşılamayı 3-0 kazanan Maliye Piyango, rövanş mücadelesine büyük avantajla çıkacak.

Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda finalde Gazprom-Ugra (Rusya)-Olympiacos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

ETİKETLER
Hacettepe Spor 0 - Gümüşhanespor 2
Hacettepe Spor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bülent Atlas KONTV'de...
2
Mehmet Yiğiner'den "Süper Lige geliyoruz" mesajı
1
Gürsel Baran: Ankaragücü'ne elimizden gelen desteği yapacağız...
Metin Akyüz: İnşallah başaracağız...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿