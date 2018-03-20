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Anadolu Efes prestij maçında
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ANADOLU EFES PRESTİJ MAÇINDA

Anadolu Efes prestij maçında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında 21 Mart Çarşamba günü Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 26 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 15 galibiyet ve 11 mağlubiyetli Khimki ise averajla 5. sırada bulunuyor.

İlk yarıda Rusya'da oynanan karşılaşmayı Khimki 86-68 kazanmıştı.

- Avrupa kupalarında 618. maç

Anadolu Efes, Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne dek 617 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 278 yenilgi yaşadı.

Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 370. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 369 maçta 182 galibiyet alırken, 187 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

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