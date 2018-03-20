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Galatasaray'ın konuğu Igor Gorgonzola
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GALATASARAY'IN KONUĞU IGOR GORGONZOLA

Galatasaray'ın konuğu Igor Gorgonzola

 Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında 21 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşılaşacak.

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Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Smart Spor HD yayınlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 5 Nisan'da İtalya'nın Novara kentinde oynanacak.

Galatasaray, rakibine iki maçın sonunda üstünlük kurması durumunda yarı finalde, Dörtlü Final'in ev sahibi Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla eşleşecek.

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