BBC'den Cenk Tosun'a övgü

Cenk Tosun, Everton'da üst üste attığı gollerin ardından övgüler almaya devam ediyor. Stoke City - Everton maçının ardıncan Cenk Tosun'un attığı goller sonrasında BBC Yorumcusu Garth Crooks, milli futbolcumuza övgüler yağdırdı.

Everton'a transfer olduğu ilk haftalarda ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan fakat son haftalarda sergilediği perfomans ve üst üste attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cenk Tosun hakkında BBC yorumcusu Garth Crooks çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Crooks haftanın değerlendirmesini yaparak Everton ve Cenk Tosun'un performansını değerlendirdi. Garth Crooks yaptığı değerlendirmede, "Cenk Tosun ilk haftalarda performansıyla beni ikna edemedi. Ancak zaman ilerledikçe kendisini fazlasıyla geliştirdi ve performansıyla bizleri ikna etti. Özellikle Stoke City'ye karşı zor koşullarda 2 gol atmak, maçı çevirmek Cenk'in yeteneğini gösteriyor. Cenk Tosun artık Sam Allardyce'ın vazgeçilmezlerinden biri olmalı ve önümüzdeki sezon da Sam Allardyce, kadro inşasını Cenk Tosun'un üzerine kurmalı." diye konuştu.

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