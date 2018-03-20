BBC'den Cenk Tosun'a övgü

Cenk Tosun, Everton'da üst üste attığı gollerin ardından övgüler almaya devam ediyor. Stoke City - Everton maçının ardıncan Cenk Tosun'un attığı goller sonrasında BBC Yorumcusu Garth Crooks, milli futbolcumuza övgüler yağdırdı.
Everton'a transfer olduğu ilk haftalarda ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan fakat son haftalarda sergilediği perfomans ve üst üste attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cenk Tosun hakkında BBC yorumcusu Garth Crooks çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Crooks haftanın değerlendirmesini yaparak Everton ve Cenk Tosun'un performansını değerlendirdi. Garth Crooks yaptığı değerlendirmede, "Cenk Tosun ilk haftalarda performansıyla beni ikna edemedi. Ancak zaman ilerledikçe kendisini fazlasıyla geliştirdi ve performansıyla bizleri ikna etti. Özellikle Stoke City'ye karşı zor koşullarda 2 gol atmak, maçı çevirmek Cenk'in yeteneğini gösteriyor. Cenk Tosun artık Sam Allardyce'ın vazgeçilmezlerinden biri olmalı ve önümüzdeki sezon da Sam Allardyce, kadro inşasını Cenk Tosun'un üzerine kurmalı." diye konuştu.
.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.