Halkbank, İtalya deplasmanında

Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmayı, Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Dobromir Dobrev ve Slovakya Voleybol Federasyonundan Igor Porvaznik hakem ikilisi yönetecek.
Ankara'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybeden Halkbank, turu geçmesi durumunda 6'lı play-off turunda Lokomotiv Novosibirsk (Rusya)-Noliko (Belçika) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
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