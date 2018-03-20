﻿
Halkbank, İtalya deplasmanında
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK, İTALYA DEPLASMANINDA

Halkbank, İtalya deplasmanında

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında, 21 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımına konuk olacak.

227 Okunma

Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmayı, Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Dobromir Dobrev ve Slovakya Voleybol Federasyonundan Igor Porvaznik hakem ikilisi yönetecek.

Ankara'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybeden Halkbank, turu geçmesi durumunda 6'lı play-off turunda Lokomotiv Novosibirsk (Rusya)-Noliko (Belçika) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

ETİKETLER
Hacettepe Spor 0 - Gümüşhanespor 2
Hacettepe Spor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bülent Atlas KONTV'de...
2
Mehmet Yiğiner'den "Süper Lige geliyoruz" mesajı
1
Gürsel Baran: Ankaragücü'ne elimizden gelen desteği yapacağız...
Metin Akyüz: İnşallah başaracağız...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿