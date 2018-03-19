Alanyaspor'da 5 futbolcuya milli davet

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Georgios Tzavellas Yunanistan, Lamine Gassama Senegal, Fabrice Nsakala Demokratik Kongo, Mamadou Fofana Mali ve Emre Akbaba A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Bu futbolcular milli maçların ardından 28 Mart'ta Alanya'da olacak.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, milli maç arası nedeniyle takıma 2 gün izin verirken, kaleci Haydar Yılmaz, tesislerde verilen program doğrultusunda antrenman yaptı.

İdmanın ardından Göztepe maçını değerlendiren Haydar Yılmaz şanssız bir şekilde Göztepe maçında puan kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşma boyunca kendilerini destekleyen turuncu-yeşilli taraftarlara de teşekkür eden Haydar Yılmaz, "Kalan 8 haftada taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Onlar stadı doldurup destek vermeye devam ettiği sürece biz de istediğimiz sonuçları alarak takımımızı ligde tutacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.