Hacettepe Spor 0 - Gümüşhanespor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Hacettepe Spor ile Gümüşhanespor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-0 kazandı.
Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş (76' Mehmet Tuğrul Başkan), Çağrı Bülbül (46' Serdarcan Eralp), Mahmut Bilir, Kadir Arı, Soner Dikmen, Hüseyin Çolak, Noyan Öz (62' Burak Çolak)
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Haberleri İstatistikleri
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Benjamin Fuchs, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (72' Oktay Delibalta), Murat Kayalı (70' Ziya Şakar), Musa Sinan Yılmazer, Serhat Mermer, Tita, Furkan Yaman (87' Fırat Arıkan)
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Kamil Çetin, Furkan Ürün, Cihan Aydın
Goller: DK 19: Tita (Gümüşhanespor), DK 36: Dilaver Güçlü (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 27: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 80: Hüseyin Çolak (Hacettepe Spor), DK 88: Soner Dikmen (Hacettepe Spor)
Kırmızı Kart: DK 79: Burak Çolak (Hacettepe Spor)
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