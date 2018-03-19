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Cenk Tosun Ada'nın gündeminde
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CENK TOSUN ADA'NIN GÜNDEMİNDE

Cenk Tosun Ada'nın gündeminde

Everton'da vites artırarak gollerini art arda sıralamaya başlayan Cenk Tosun ve şehrin diğer ekibi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Ada'da manşet oldu..

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Everton formasıyla son 3 maçında 4 gole imza atarak taraftarları mest eden Cenk Tosun, Ada'nın gündeminde!

Liverpool Echo gazetesi, Everton'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun ile Liverpool'u sırtlayan Mohamed Salah'ı hazırladığı özel ekte manşete taşıdı.

Liverpool şehrinin ünlü gazetesi Echo, dün gece hazırladığı baskıda Cenk'in yükselen performansını ve Watford kalesine 4 gol gönderen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'ın kalitesini övdü.

Everton hücum hattında Cenk Tosun'un maestro konumuna geçtiğini ifade eden gazete, mavi beyazlı ekibin artık gol yollarında sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Öte yandan, gazetede köşe yazısı yazan eski İngiliz milli futbolcu Jamie Redknapp hazırladığı haftanın 11'inde Cenk Tosun'a da yer verdi.

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