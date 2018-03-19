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Ligin ikinci yarısı Giresunspor'a yaramadı
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LİGİN İKİNCİ YARISI GİRESUNSPOR'A YARAMADI

Ligin ikinci yarısı Giresunspor'a yaramadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında 11 maçta 7 puan toplayarak hedefinden uzaklaştı.

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Sezona Spor Toto Süper Lig hedefiyle başlayan Karadeniz temsilcisi ilk devre oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Yeşil-beyazlı takım topladığı bu puanla devreye 4. sırada play-off potası içerisinde girdi.

Ligin ikinci yarısında ise Akın Çorap Giresunspor aynı başarıyı gösteremedi. Yeşil-beyazlı takım oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak, sadece 7 puan toplayabildi.

Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, play-off'un dışında yer alıyor.

Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanssız bir şekilde birçok maçta çok kritik puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Çoğu maçta iyi oynamalarına rağmen sonucun gelmediğini belirten Kurt, "Girmeyen bir sürü top var ama rakibin topları giriyor. Son dakikalarda da kaybettiğimiz puanlar var. Elimizden geleni yapıyoruz ama olmayınca olmuyor. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Futbol bu, ne olacağı belli olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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