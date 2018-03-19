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Hentbolda yabancı oyuncu kuralı değişti
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HENTBOLDA YABANCI OYUNCU KURALI DEĞİŞTİ

Hentbolda yabancı oyuncu kuralı değişti

Türkiye Hentbol Federasyonu, yabancı oyuncu kuralını yeniden belirledi.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği 2018-2019 sezonunda erkekler ve kadınlarda Süper Lig'de mücadele edecek takımlar, en fazla 8 yabancı oyuncu olmak üzere toplam 22 sporcu ile sözleşme imzalayabilecek.

Süper Lig'de yer alacak yabancı oyuncularda ülke sıralaması ve millilik sayıları ise serbest bırakıldı.

Ayrıca transfer, tescil ve vize işlemleri için federasyona ödenecek ücretlerde değişikliğe gidildi.

Süper Lig'deki takımlar, daha önce 14 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabiliyordu.

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