Alanyaspor seyirci rekoru kırdı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçında bugüne kadar oynadığı resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştığı belirtildi. Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu sayı çocuklarla birlikte 9 bini buldu.
Çavuşoğlu’dan taraftara teşekkür
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren turuncu-yeşilli taraftarlara teşekkür etti. Ligde kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Son haftalarda seyirci sayımız giderek artıyor. Göztepe maçında da seyirci rekoru kırdık. Taraftarlarımızın kalan maçlarımızda da stadın tamamını dolduracağına inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimiz puanları toplayacağız. Yeter ki aynı desteği vermeye devam edelim" dedi.
Okuyucuların Tercihi
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