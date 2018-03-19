Enes'ten Bakan Bak'a yanıt



Atletico'ya attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta kayıtsız kalamayıp sosyal medya üzerinden esprili bir dille "Enes bey ne yapıyorsunuz acaba?" yazarak mesaj yollamıştı.



Milli futbolcu bu jeste "Teşekkürler sayın Bakanım" yazarak cevap verdi.



