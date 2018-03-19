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Enes'ten Bakan Bak'a yanıt
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ENES'TEN BAKAN BAK'A YANIT

Enes'ten Bakan Bak'a yanıt

Sosyal medya üzerinden Enes Ünal'a mesaj yollayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a genç futbolcudan yanıt geldi.

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Atletico'ya attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta kayıtsız kalamayıp sosyal medya üzerinden esprili bir dille "Enes bey ne yapıyorsunuz acaba?" yazarak mesaj yollamıştı. 

Milli futbolcu bu jeste "Teşekkürler sayın Bakanım" yazarak cevap verdi.

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