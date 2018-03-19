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Altınordulu futbolculara prim
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ALTINORDULU FUTBOLCULARA PRİM

Altınordulu futbolculara prim

Spor Toto 1. Lig'de evinde Denizlispor'u 2-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Altınordu'da futbolcular üst üste aldıkları galibiyetlerle ceplerini doldurdu.

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İkinci yarıda oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan kırmızı-lacivertlilerde oyuncular, puan tablosuna eklenen her 3 puan için 5'er bin TL ödül hak etti. Yönetim beraberliklerde ise takıma 2 bin 500'er TL dağıtıyor.

Altınordu'da futbolcular ikinci yarıdaki 11 müsabaka sonunda sadece primlerden 47 bin 500 TL kazandı. Her galibiyetin ardından yönetimin hafta içinde ödemeleri aksatmadan gerçekleştirdiği, böylece futbolcuların daha iyi motive oldukları belirtildi. 

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