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Hacettepe Spor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HACETTEPE SPOR - GÜMÜŞHANESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hacettepe Spor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Hacettepe Spor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hacettepe Spor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Hacettepe Spor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Çağrı Bülbül, Noyan Öz, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Serhat Mermer, Benjamin Fuchs, Muharrem Doğan, Mehmet Cansın Çiçek, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü, Murat Kayalı

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Hakem: Caner Ak, Kamil Çetin, Furkan Ürün, Cihan Aydın

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