Hacettepe Spor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Hacettepe Spor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Çağrı Bülbül, Noyan Öz, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Haberleri İstatistikleri
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Serhat Mermer, Benjamin Fuchs, Muharrem Doğan, Mehmet Cansın Çiçek, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü, Murat Kayalı
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Kamil Çetin, Furkan Ürün, Cihan Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.