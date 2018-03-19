Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, KONTV'de Ankara sporunu konuştu. Spor Dünyası programında Fenerbahçe- Galatasaray maçı yorumuyla başlayan programda konu Ankara futboluna geldi.

Süper Lig'de iki Ankara takımı düşme hattında. Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas bu konuda hakkında şu açıklamaları yaptı: "Konyaspor Sergen hoca ile hızla çıkış yapabilir. Alanyaspor Mesut hoca ile birlikte hızla yükseldi ve 7 puan aldılar. Gençlerbirliği düşüşte. Osmanlıspor nispeten kolay maçlar oynadı biraz puan aldı gibi ama orada bir Ankara takımı düşüecek ama hangisi ondan emin değilim. 2 tanesi olmaz inşallah."

ANKARAGÜCÜ'NÜN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Atlas, Ankaragücü ile ilgili ise; "Dünki maça çok korkarak gittim. Ankaragücü'nün bu maçı kaybetmesi için tüm şartlar elverişliydi. Rakipleri bu hafta puan kaybetmiş. tribünler çoşmuş, kareografiler hazırlanmış... Genelde böyle maçlar hep kabur olur. hep beklemedik skorlarla karşılaşırız. Ankaragücü dün çok güzel oynayarak geçti. Ankaragücü'nün bir kaç haftadır oynadığı futbol beni kokrutuyordu. Ama dünki maç Ankaragücü adına bana umut verdi. Ne kadar sorunlar ve para konusu çözülmüş olsada Ankaragücü yabancısız oynuyor. 3 maçtır ilk 11'lerinde yerli oyuncular ile çıktılar. Bu kadronun derinliğinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bir Purtsila var devamlı oynaması gereken yokluğu hissedilen.Öyle ya da böyle Ankaragücü'nün türk futbolu açısına çıkması lazım" dedi.