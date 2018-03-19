Mehmet Yiğiner'den "Süper Lige geliyoruz" mesajı

Ankaragücü – Eskişehirspor maçı sonrası Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner ile çok özel bir röportaja imza attık.

Karşılaşma sonrası Spor Toto Süper Lig panosu önünde Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını yanıtlayan Mehmet Yiğiner, kazanmak için oynadığımız için yapılan hatalar nedeni ile puanlar kaybedildiğini belirterek bu karşılaşmada iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Mehmet Yiğiner “Taraftarlarımız kenetlendi. Şehirde geçen sene olduğu gibi sinerji oluştu. Taraftarlarımız sabaha kadar çalışıp güzel bir koreografi hazırladı. Emeklerine sağlık, Allah hepsinden razı olsun. Koreografinin yanında maç boyunca susmayarak galibiyeti getirdiler. Futbolcularımız da hocamızın söylediklerini harfiyen yerine getirerek haklı bir galibiyet aldık. 6 maçımız kaldı. Onu da puan kaybetmeden atlatır ve Süper Lige şampiyon olarak çıkarız. Ankaragücü camiası bunu hak ediyor.

Ekonomik sıkıntı yaşamazsak Süper Lige çıkarız. Bugün Ankara Ticaret Odası Başkanı da maçtaydı. Kendisinden destek istedik. İnşallah ciddi bir katkı sağlarlar. 6 maç 1.5 ay kaldı. Futbolcularımızın primlerini ödüyoruz ama maç başlarını ödeyemedik. Onlar da bizim samimiyetimizi biliyorlar. Biz de onlarınkini biliyoruz. Abi – kardeş gidiyoruz” dedi.

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Takımın galip gelmesinden hiç şüphe duymadığını belirten Mehmet Yiğiner “Taraftarlarımızın coşkulu tezahüratı ile çok fazla yükleniyor ve defansta gedikler bırakıyorduk. Maçtan önce bunu futbolcularımız ile konuştuk. Bizim yenme konusunda bir sıkıntı yaşamayacağımızı biliyordum. ‘Taraftarımız rakibi etkilesin, bizi etkilemesin’ dedik, güzel bir galibiyet aldık. Küme düşme potasındaki takımlarla oynadığımız maçlar her zaman zordur. Futbolcularımız milli maç arasında 2-3 gün dinlenip yolumuza bakacağız.”

Destek alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını belirten Mehmet Yiğiner “Bir yerden destek alamıyoruz. Her şey hacizli. Belediyenin müteahhitlerine kazandığımız paralar gidiyor. Belediye Başkanının değişmesi ile davasını çekenler de geri icra takibi başlattı. Hiç gelirimiz olmadan mücadele ettik.” dedi.

Kapı kapı para toplamaya çalışılması konusunda gelen eleştirileri başka takım taraftarları tarafından yapıldığını düşündüğünü söyleyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner “Bizim kulübü getirdiğimiz durum ortada. Parası olan bir çok kulüp bizim başarımızı elde edemiyor. Milyon Eurolar verip Süper Ligden futbolcu transfer edenler oldu. Şu an lig bitse biz Süper ligdeyiz. Camia olarak kenetlenmiş vaziyetteyiz. Sabırlı olup devam ediyoruz. 6 maçımızı da alıp çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ankara’da siyaset yapanların, aday olmayı düşünenlerin bu işi el atması gerekiyor. Biz 5 senedir bu konuları konuşuyoruz.”

Ümraniye, Gazişehir maçlarının çok önemli olduğunu belirten Mehmet Yiğiner, her maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.