﻿
Gürsel Baran: Ankaragücü'ne elimizden gelen desteği yapacağız...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÜRSEL BARAN: ANKARAGÜCÜ'NE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ YAPACAĞIZ...

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran çok uzun yıllar sonra 19 Mayıs'a geldi. Maç sonrası Klasspor'un sorularını cevapladı...

556 Okunma

Ankaragücü – Eskişehirspor maçı protokol tribününde çok özel bir konuk vardı.

Uzun zamandır Ankaragücü’ne yardım etmediği için eleştirilerin odağı olan Ankara Ticaret Odası’nın Başkanı Gürsel Baran, protokol tribününde Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile karşılaşmayı birlikte izledi.

Karşılaşma sonrası Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını cevaplayan Gürsel Baran, tüm Ankara takımlarının yanındayız mesajı verdi.

Çok uzun yıllar sonra ilk kez Ankaragücü maçına geldiğini söyleyen Gürsel Baran “Atmosferini de takımı da çok iyi buldum. Layık olduğu Süper Lige umarım çıkacaktır. Mehmet Yiğiner başkanımızla da konuştuk, elimizden her ne gelirse esirgemeyeceğimizi söyledik. Tüm Ankara takımlarının olduğu gibi Ankaragücü’nün de yanındayız” dedi.

Stat konusunda görüşlerini de belirten Baran “Artık ufak kasabalarımıza bile stat yapıldı. Ankara 80 milyonluk bir ülkenin başkenti. Uzun yıllardır milli maç bile oynanmadı. Ankara bunları hak etmiyor. Ankara, Türkiye’nin en iyi statlarından birine kavuşacaktır. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize bir görev düşerse mutlaka gerekeni yapacaktır” dedi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER (RÖPORTAJ: BÜLENT ATLAS - KAMERA: SERDAR TAYLAN)
Mehmet Yiğiner'den "Süper Lige geliyoruz" mesajı
Metin Akyüz: İnşallah başaracağız...
Enes Kubat ve Altay Bayındır'dan çok özel açıklamalar...
2
İsmail Kartal: Bu galibiyet taraftara hediye
1
Ankaragücü bu sefer avantajı kaçırmadı...
MKE Ankaragücü - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿