Gürsel Baran: Ankaragücü'ne elimizden gelen desteği yapacağız...

Ankaragücü – Eskişehirspor maçı protokol tribününde çok özel bir konuk vardı.

Uzun zamandır Ankaragücü’ne yardım etmediği için eleştirilerin odağı olan Ankara Ticaret Odası’nın Başkanı Gürsel Baran, protokol tribününde Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile karşılaşmayı birlikte izledi.

Karşılaşma sonrası Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını cevaplayan Gürsel Baran, tüm Ankara takımlarının yanındayız mesajı verdi.

Çok uzun yıllar sonra ilk kez Ankaragücü maçına geldiğini söyleyen Gürsel Baran “Atmosferini de takımı da çok iyi buldum. Layık olduğu Süper Lige umarım çıkacaktır. Mehmet Yiğiner başkanımızla da konuştuk, elimizden her ne gelirse esirgemeyeceğimizi söyledik. Tüm Ankara takımlarının olduğu gibi Ankaragücü’nün de yanındayız” dedi.

Stat konusunda görüşlerini de belirten Baran “Artık ufak kasabalarımıza bile stat yapıldı. Ankara 80 milyonluk bir ülkenin başkenti. Uzun yıllardır milli maç bile oynanmadı. Ankara bunları hak etmiyor. Ankara, Türkiye’nin en iyi statlarından birine kavuşacaktır. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize bir görev düşerse mutlaka gerekeni yapacaktır” dedi.