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Metin Akyüz: İnşallah başaracağız...
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METİN AKYÜZ: İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ...

Eskişehirspor maçı sonrası Ankaragücü Başkan vekili Metin Akyüz, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

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Ankaragücü, evinde Eskişehirspor’u 1-0 yenerek Süper Lige 1 adım daha yaklaştı.

Karşılaşma sonrası Ankaragücü Başkan vekili Metin Akyüz, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Taraftarın muhteşem bir şov yaptığı karşılaşmada Ankaragücü’nün kötü bir netice almasından korktuğunu söyleyen Akyüz “Bugün her şey çok güzeldi. Bugün futbolcuların arasında bir tedirginlik vardı. Oyun kurmakta zorlandılar ama altından kalkmayı başardı. Son zamanların en güzel ligini yaşıyoruz, futbolcular yürekleri ile oynuyor, taraftar elinden geleni yapıyor. İnşallah başaracağımızı düşünüyorum. İyi de gidiyoruz” dedi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER (RÖPORTAJ: BÜLENT ATLAS - KAMERA: SERDAR TAYLAN)
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