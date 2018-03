Enes Kubat ve Altay Bayındır'dan çok özel açıklamalar...

Şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü, rakiplerinin puan kaybettiği haftada evinde Eskişehirspor’u Yusuf Abitoğlu’nun golü ile 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası karşılaşmada harika bir performans sergileyen Enes Kubat ile U21 Milli takıma seçilen takımın genç kalecisi Altay Bayındır, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Geçirdiği sakatlık sonrası performansına yavaş yavaş kavuşan Enes Kubat, iyi çalışarak Ankaragücü’ne faydalı olmaya çalıştığını söyledi. 2-3 maçtır iyi bir seri yakaladıklarını söyleyen Enes Kubat “Rakibi iyi analiz ediyoruz. Hem takım hem de kendim çok iyi mücadele ettik. Takımın kazanacağını biliyorduk. Bu şehre geçen sene şampiyonluk getirdik, bu sene yine getirmek istiyoruz. Biz, taraftarlar, yönetim inandı. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak” dedi.

Genç kaleci Altay ise “Bu saatten sonra oynayan ya da oynamayanın hiç önemi kalmadı. Kime şans verirse elinden geleni yapmak zorunda. Takımımız da böyle çalışıyor ve kazanıyoruz. Bu takımda herkes oynayacak kapasitede. Artık rahat bir maçımız yok. Her an her saniye konsantrasyonumuzu korumak zorundayız. Bu da bizi yoruyor. Kalemize top gelmiyorken birden geliyor.” Dedi.

Artık her maçın final niteliğinde olduğunu söyleyen Altay Bayındır, şampiyonluğa inandığını söyledi…