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Yücel İldiz: Hak ettiğimiz yerde ligi bitireceğiz
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YÜCEL İLDİZ: HAK ETTİĞİMİZ YERDE LİGİ BİTİRECEĞİZ

Yücel İldiz: Hak ettiğimiz yerde ligi bitireceğiz

Eskişehirspor teknik direktörü Yücel İldiz, Ankaragücü’ne deplasmanda 1-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Eskişehirspor teknik direktörü Yücel İldiz, Ankaragücü’ne deplasmanda 1-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ”Eskişehirspor ligi hak ettiği yerde bitirecek” ifadelerini kullandı.

“Ligi sağlıklı şekilde bitireceğiz”

İldiz, “Arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Çok derinliği olmayan kadromuz var. Genç oyuncularımız dahil kazanma adına sahada mücadele verdiler. Maalesef çok talihsiz gol yedik. Arkadaşlarımın verdiği mücadeleden memnunum. Altı tane maçımız kaldı. Eskişehirspor kendisine yakışır şekilde sağlıklı şekilde bitirecektir. Yeter ki bu şekilde mücadele edelim” dedi.

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