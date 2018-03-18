İsmail Kartal: Bu galibiyet taraftara hediye

Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, Eskişehirspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında konuşan Kartral, “Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Farklı da kazanabilirdik” ifadelerini kullandı.
Kartal, “İstanbulspor karşılaşmasından bu güne kadar oyuncularımıza çok coşkulu bir taraftarın olacağını bizi destekleyeceklerini biliyorduk. Biz sabırlı ve disiplinli oynayarak, topun bizde kalmasını sağlayarak güzel bir oyun formatı hazırladık. Hafta başından beri buna çalıştık. Her şey planladığımız gibi oldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Farklı da kazanabilirdik. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti her zaman her yerde bizi destekleyen taraftara hediye ediyoruz. Önümüzde 6 tane final maçımız var. Zirve yarışının içerisinde olmak istiyoruz. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
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