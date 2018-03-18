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M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0
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M.BAŞAKŞEHİR 1 - BEŞİKTAŞ 0

M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

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M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Eljero Elia (68' Uğur Uçar), Marcio Mossoro (44' Stefano Napoleoni), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (80' Gökhan İnler), Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Jeremain Lens (68' Vagner Love), Atiba Hutchinson (82' Caner Erkin), Tolgay Arslan (60' Oğuzhan Özyakup), Anderson Talisca, Alvaro Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar

Gol: DK 28: Eljero Elia (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 22: Gary Medel (Beşiktaş), DK 32: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 44: Eljero Elia (M.Başakşehir), DK 45: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 61: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 70: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 72: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 79: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)

Kırmızı Kart: DK 62: Junior Caiçara (M.Başakşehir)

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