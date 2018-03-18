M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0
Süper Lig 2017-2018 26. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Eljero Elia (68' Uğur Uçar), Marcio Mossoro (44' Stefano Napoleoni), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (80' Gökhan İnler), Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Jeremain Lens (68' Vagner Love), Atiba Hutchinson (82' Caner Erkin), Tolgay Arslan (60' Oğuzhan Özyakup), Anderson Talisca, Alvaro Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar
Gol: DK 28: Eljero Elia (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 22: Gary Medel (Beşiktaş), DK 32: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 44: Eljero Elia (M.Başakşehir), DK 45: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 61: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 70: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 72: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 79: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
Kırmızı Kart: DK 62: Junior Caiçara (M.Başakşehir)
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