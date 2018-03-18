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Menemen Bel. 2 - Tokatspor 0
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MENEMEN BEL. 2 - TOKATSPOR 0

Menemen Bel. 2 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Menemen Bel. ile Tokatspor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-0 kazandı.

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Menemen Bel. 2 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Menemen Bel. ile Tokatspor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 2-0 kazandı.

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen, Samet Günhan (85' Ardahan Gündoğdu), Taşkın Çalış, Kerem Bulut (83' Ozan Papaker), Murat Erdemir, Samed Ali Kaya (90' Yıldıray Koçal)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Tokatspor: Akın İsmail Köroğlu, Mehmet Öztonga, Hakan Ateş, Muhammed Şükrü Arslan, Emin Soğuk, Yaşar Yurduseven (77' Bekir Karadeniz), Ercüment Eray Ataklı (69' Teoman Safa Erkan), Ömercan Öndaş, Nezir Özer (82' Recep Türköz), Alperen Pak, Enes Keleş

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Ali Karatutlu, Barkın Güdü, Hakan Yoldaş, A.s.buğrahan Koca

Goller: DK 32: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 67: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 32: Nezir Özer (Tokatspor), DK 34: Ercüment Eray Ataklı (Tokatspor), DK 37: Samet Günhan (Menemen Bel.), DK 65: Hakan Ateş (Tokatspor), DK 90: Veli Çetin (Menemen Bel.)

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