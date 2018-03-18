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MKE Ankaragücü 1 - Eskişehirspor 0
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MKE ANKARAGÜCÜ 1 - ESKİŞEHİRSPOR 0

MKE Ankaragücü 1 - Eskişehirspor 0

TFF 1.Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Eskişehirspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 1 - Eskişehirspor 0

TFF 1.Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Eskişehirspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Arif Morkaya, Enes Kubat (65' Olanrewaju Kehinde), Mehmet Umut Nayir (82' Gençer Cansev)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz (81' Fıratcan Üzüm), Jerry Akaminko, Dorukhan Toköz, Bedirhan Altunbaş (86' Furgan Polat), Aykut Akgün, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu (81' Andaç Güleryüz), Hasan Hüseyin Acar, Semih Şentürk, Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Ali Şansalan, Oğuz Terzi, Abdullah Bora Özkara, Emre Malok

Gol: DK 71: Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 24: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 39: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 44: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 45: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 48: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 90: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü)

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