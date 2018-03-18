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Menemen Bel. - Tokatspor maç kadroları belli oldu...
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MENEMEN BEL. - TOKATSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemen Bel. - Tokatspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Menemen Bel. ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemen Bel. - Tokatspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Menemen Bel. ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Menemen Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Karatutlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Menemen Şehir

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut

Teknik Direktör: Suat Kaya

Tokatspor: Ömercan Öndaş, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı, Alperen Pak, Muhammed Şükrü Arslan, Enes Keleş, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Emin Soğuk, Hakan Ateş, Akın İsmail Köroğlu

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Ali Karatutlu, Barkın Güdü, Hakan Yoldaş, A.s.buğrahan Koca

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