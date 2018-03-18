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M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
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M.BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar

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