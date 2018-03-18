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Trabzonspor 4 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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TRABZONSPOR 4 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Trabzonspor 4 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Trabzonspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

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Trabzonspor 4 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Trabzonspor ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Filip Novak (31' Tomas Hubocan), Jose Sosa (74' Abdülkadir Ömür), Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan (57' Dame N'doye), Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar (71' Gilberto), Matheus Doria, Issam Chebake, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Aytaç Kara (37' Rahman Buğra Çağıran), Arturo Mina, Azubuike Godson, Khalid Boutaib (80' Michael Pereira)

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 24: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 36: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 64: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 66: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 87: Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 53: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 61: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 77: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor)

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