Samsunspor 0 - Boluspor 0
TFF 1.Lig 28. haftasında Samsunspor ile Boluspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Georgios Samaras, Göksu Türkdoğan, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (85' Gökay İravul), Enes İslam İlkin, Jonathan Ayite (39' Kenan Karışık)
Teknik Direktör: Besim Durmuş
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Özgür İleri (58' Andre Santos), İrfan Başaran (79' Burak Asan), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan (75' Guido Kocer), Rydell Poepon
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Baran Eraslan, Mehmet Emin Tuğral, Ferhan Kestanlıoğlu
Sarı Kartlar: DK 38: Özgür İleri (Boluspor), DK 50: Çağrı Ortakaya (Samsunspor), DK 67: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 71: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 86: Guido Kocer (Boluspor), DK 88: Burak Asan (Boluspor), DK 89: Ercan Yazıcı (Samsunspor)
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