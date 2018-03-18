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Utaş Uşakspor 0 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
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UTAŞ UŞAKSPOR 0 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0

Utaş Uşakspor 0 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Utaş Uşakspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Utaş Uşakspor 0 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Utaş Uşakspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar, Doğan Seçkin Şavkın (77' Özgen Erdem), Kerem Çağatay (84' Selçuk Yıldırım), Tayfur Emre Yılmaz, Şahin Fıstıkcı (65' Halil İbrahim Cenik)

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Emrah Yollu, Yusuf Atay (60' Mert Öner), Mehmet Arı (74' Deniz Yanılmaz), Recep Metin, Yılmaz Lüle, Fırat Bozkurt, Aykut Çakay (90' Berkay Ceylan)

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Ertan Başdağ, Ünal Doğru, Emre Can Furuncu

Sarı Kartlar: DK 13: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor), DK 37: Aykut Çakay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 50: Yılmaz Lüle (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 52: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor), DK 71: İbrahim Karaca (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 84: Mert Öner (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 84: Fırat Bozkurt (Büyükçekmece Tepecikspor)

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