MKE Ankaragücü - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Enes Kubat, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Bedirhan Altunbaş, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Oğuz Terzi, Abdullah Bora Özkara, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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