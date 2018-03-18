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MKE Ankaragücü - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
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MKE ANKARAGÜCÜ - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Enes Kubat, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Bedirhan Altunbaş, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Ali Şansalan, Oğuz Terzi, Abdullah Bora Özkara, Emre Malok

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