Aydınspor 1923 0 - Düzyurtspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Aydınspor 1923 ile Düzyurtspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca (76' Emre Yıldırım), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı, Tuncay Kılıç (64' Canberk Ersan), Emre Akbulut (56' Yusuf Yıldırım), Habib Uzun
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Haberleri İstatistikleri
Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın, Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan (61' Yücel Candemir), Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (90' Raif Gündoğdu), Necati Baş (60' Serkan Osma), Taşkın Kartal, Taha Gür
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Altun, Hüseyin Otyakmaz, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Demokrat Özgür Güneş
Sarı Kartlar: DK 53: Serkan Özdemir (Aydınspor 1923), DK 90: Raif Gündoğdu (Düzyurtspor)
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