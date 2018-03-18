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Aydınspor 1923 0 - Düzyurtspor 0
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AYDINSPOR 1923 0 - DÜZYURTSPOR 0

Aydınspor 1923 0 - Düzyurtspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Aydınspor 1923 ile Düzyurtspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Aydınspor 1923 0 - Düzyurtspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Aydınspor 1923 ile Düzyurtspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca (76' Emre Yıldırım), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı, Tuncay Kılıç (64' Canberk Ersan), Emre Akbulut (56' Yusuf Yıldırım), Habib Uzun

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın, Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan (61' Yücel Candemir), Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (90' Raif Gündoğdu), Necati Baş (60' Serkan Osma), Taşkın Kartal, Taha Gür

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Emre Altun, Hüseyin Otyakmaz, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Demokrat Özgür Güneş

Sarı Kartlar: DK 53: Serkan Özdemir (Aydınspor 1923), DK 90: Raif Gündoğdu (Düzyurtspor)

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