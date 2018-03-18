Sakaryaspor 1 - Altay 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Sakaryaspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 1-0 kazandı.
Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Cenk Kaplan, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Ramazan Civelek (46' Ramazan Çevik), Mahir Sağlık (64' Batuhan Karadeniz), Beykan Şimşek
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz, Fatih Gül (78' Murat Uluç), Maksut Taşkıran (67' Ferhat Çulcuoğlu), Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya, Muharrem Ozan Cengiz, Doğan Karakuş
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Murat Temel, Gökhan Barcın, Ali Zağlı
Gol: DK 76: Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 29: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 32: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 57: Ferhat Yazgan (Sakaryaspor), DK 67: Yasir Subaşı (Sakaryaspor), DK 90: Egemen Gençalp (Altay)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.