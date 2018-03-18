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Sakaryaspor 1 - Altay 0
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SAKARYASPOR 1 - ALTAY 0

Sakaryaspor 1 - Altay 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Sakaryaspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sakaryaspor 1-0 kazandı.

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Sakaryaspor 1 - Altay 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Sakaryaspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 1-0 kazandı.

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Cenk Kaplan, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Ramazan Civelek (46' Ramazan Çevik), Mahir Sağlık (64' Batuhan Karadeniz), Beykan Şimşek

Teknik Direktör: Engin Korukır

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz, Fatih Gül (78' Murat Uluç), Maksut Taşkıran (67' Ferhat Çulcuoğlu), Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya, Muharrem Ozan Cengiz, Doğan Karakuş

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Ramazan Keleş, Murat Temel, Gökhan Barcın, Ali Zağlı

Gol: DK 76: Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 29: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 32: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 57: Ferhat Yazgan (Sakaryaspor), DK 67: Yasir Subaşı (Sakaryaspor), DK 90: Egemen Gençalp (Altay)

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