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Erbaaspor 2 - Batman Petrol 1
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ERBAASPOR 2 - BATMAN PETROL 1

Erbaaspor 2 - Batman Petrol 1

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Erbaaspor ile Batman Petrol Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erbaaspor 2-1 kazandı.

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Erbaaspor 2 - Batman Petrol 1

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Erbaaspor ile Batman Petrol Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 2-1 kazandı.

Erbaaspor: Alptekin Teytey, Berk Kal, Mahmuthan Samet Acar, Taner Kahriman, Onur Akdeniz, Serkan Doğan, Tolga Yıldız, Murat Kara, Soner Gönül, Mustafa Şeker, Murat Hacıoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Batman Petrol: Ahmet Taş, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Fahri Küçükkurt, Yunus Emre Arslan, Halil Aşut, Ramazan Kaya, Veysel Karadağ (76' Hüseyin Ali Pala), Samed Kartal, Hakan Soylu, Hasan Kılıç

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Hakem: Adem Bozkurt, Onur İçyer, Mehmet Özer, Emrullah Doğan

Goller: DK 55: Ömer Demircan (Erbaaspor), DK 58: Yunus Emre Arslan (Batman Petrol), DK 70: Mustafa Şeker (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: DK 46: Hakan Soylu (Batman Petrol), DK 80: Serkan Doğan (Erbaaspor)

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