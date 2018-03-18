Erbaaspor 2 - Batman Petrol 1
TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Erbaaspor ile Batman Petrol Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 2-1 kazandı.
Erbaaspor: Alptekin Teytey, Berk Kal, Mahmuthan Samet Acar, Taner Kahriman, Onur Akdeniz, Serkan Doğan, Tolga Yıldız, Murat Kara, Soner Gönül, Mustafa Şeker, Murat Hacıoğlu
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Batman Petrol: Ahmet Taş, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Fahri Küçükkurt, Yunus Emre Arslan, Halil Aşut, Ramazan Kaya, Veysel Karadağ (76' Hüseyin Ali Pala), Samed Kartal, Hakan Soylu, Hasan Kılıç
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Bozkurt, Onur İçyer, Mehmet Özer, Emrullah Doğan
Goller: DK 55: Ömer Demircan (Erbaaspor), DK 58: Yunus Emre Arslan (Batman Petrol), DK 70: Mustafa Şeker (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: DK 46: Hakan Soylu (Batman Petrol), DK 80: Serkan Doğan (Erbaaspor)
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