Bucaspor 3 - Sancaktepe Bel. 3
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Bucaspor ile Sancaktepe Bel. Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Abdullah Balikuv (59' İsa Güler), Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Onur Alkan, İbrahim Şirin (76' Sancar Yıldırım), Ömer Kanberoğlu, Oğuz Aydın (86' Saruhan Fındıkcı), İlyas Çakmak
Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen
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Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Yener Demirci, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Melik Derin (81' Serhat Koruk), Caner Solmaz, Selim Kayacı (83' Serhat Koruk), İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Turgut Doman, İlker Ayten, Barış Çiçeksoyu, Sercan Murat Gündüzler
Goller: DK 11: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 13: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.), DK 19: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.), DK 49: Onur Alkan (Bucaspor), DK 53: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 90: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 30: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 34: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.), DK 68: Emre Özkan (Bucaspor), DK 86: Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Bel.), DK 86: Oğuz Aydın (Bucaspor), DK 88: Saruhan Fındıkcı (Bucaspor), DK 89: Melik Derin (Sancaktepe Bel.)
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