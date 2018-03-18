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Kocaelispor 1 - Çorum Bel. 1
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KOCAELİSPOR 1 - ÇORUM BEL. 1

Kocaelispor 1 - Çorum Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Kocaelispor ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaelispor 1 - Çorum Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Kocaelispor ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Burak Özbakır (72' Mehmet Avcı), Hamza Mutlu (85' İshak Kurt), Mesut Özdemir, Sefa Narin (46' Mert Yavuz), Burak Süleyman, Fatih Adıgüzel, Sinan Pektemek

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Tevfik Doğukan Pala, Akın Karaaslan (73' İsmet Kavuştu), Mert Sarı, Yakup Yiğit, Özgür Kedikli, Ertuğrul Sancaktutan, Salim Uzun (69' Emre Yüksektepe), Doğan Can Davas, Emre Okur (59' Yasin Dülger), Abuzer Toplu

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: İsmail Güzel, Harun Reşit Güngör, Kerem Candaş, Yusuf Aydın

Goller: DK 45: Salim Uzun (Çorum Bel.), DK 57: Murat Soner Başak (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: DK 36: Özgür Kedikli (Çorum Bel.), DK 67: Mert Yavuz (Kocaelispor), DK 72: Murat Soner Başak (Kocaelispor)

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