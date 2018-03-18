Turgutluspor 0 - Darıca G.Birliği 0
TFF 3.Lig 2.Grup 27. haftasında Turgutluspor ile Darıca G.Birliği Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Abdullah Berkay Velivar, Emre Avcı, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Yaşar Yılmaz (58' Mehmet Berber), Fatih Çakır (71' Kadir Torbacı), Emin Altunay, Fatih Somuncu (81' Fatih Üsküplü), Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı
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Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu (85' Alperen Doğan), Emrullah Kokoç, Halil Çelik, Aziz Kızılgün, Bünyamin Karataş (80' Doğancan Aynacı), Emrah Metoğlu (57' Görkem Güven)
Teknik Direktör: Mehmet Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ozan Bileyci, Murat Güçlü, Mustafa Çevik, Aykut Sergin
Sarı Kartlar: DK 41: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 86: Kadir Torbacı (Turgutluspor)
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