﻿
Turgutluspor 0 - Darıca G.Birliği 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

TURGUTLUSPOR 0 - DARICA G.BİRLİĞİ 0

Turgutluspor 0 - Darıca G.Birliği 0

TFF 3.Lig 2.Grup 27. haftasında Turgutluspor ile Darıca G.Birliği Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

245 Okunma

Turgutluspor 0 - Darıca G.Birliği 0

TFF 3.Lig 2.Grup 27. haftasında Turgutluspor ile Darıca G.Birliği Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Abdullah Berkay Velivar, Emre Avcı, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Yaşar Yılmaz (58' Mehmet Berber), Fatih Çakır (71' Kadir Torbacı), Emin Altunay, Fatih Somuncu (81' Fatih Üsküplü), Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu (85' Alperen Doğan), Emrullah Kokoç, Halil Çelik, Aziz Kızılgün, Bünyamin Karataş (80' Doğancan Aynacı), Emrah Metoğlu (57' Görkem Güven)

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

Hakem: Ozan Bileyci, Murat Güçlü, Mustafa Çevik, Aykut Sergin

Sarı Kartlar: DK 41: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 86: Kadir Torbacı (Turgutluspor)

﻿

İşte Turgutluspor - Darıca G.Birliği maçında ilk 11'ler
Darıca G.Birliği 4 - Diyarbekirspor 0
K.Erciyesspor 0 - Turgutluspor 9
7
Klasspor 10 yaşında...
Tire 1922 Spor 1 - Darıca G.Birliği 3
Turgutluspor 1 - Ankara Demirspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿