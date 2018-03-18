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Düzcespor 2 - Kemerspor 2003 2
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DÜZCESPOR 2 - KEMERSPOR 2003 2

Düzcespor 2 - Kemerspor 2003 2

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Düzcespor ile Kemerspor 2003 Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Düzcespor 2 - Kemerspor 2003 2

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Düzcespor ile Kemerspor 2003 Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Düzcespor: Ali Alper Doğan, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Kemal Ünal, Hüseyin İriç (72' İsmail Türk), Serhat Baştan, Buğra Temel (90' Ebu Sıddık Çelik), Mustafa Bedirhan Çelik

Teknik Direktör: Timur Şahinel

Kemerspor 2003: Ahmet Özden, Fikret Sevilgen, Birkan Öksüz, Deniz Ataç, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan (62' Abdurrahman Ayhanoğlu), Ahmet Mümin Papaker, Sevcan Bıyıklı (77' Görkem Dalmaz), Doğukan Sinik, Akın Akman, Lokman Erdoğan

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Bilal Köseoğlu, Bülent Uludoğan, Hasan Erdoğan, Erdem Mertoğlu

Goller: DK 5: Enver Ayyıldız (Kemerspor 2003), DK 17: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 58: Hayrettin Cengiz (Düzcespor), DK 77: Buğra Temel (Düzcespor)

Sarı Kartlar: DK 45: Lokman Erdoğan (Kemerspor 2003), DK 81: Tayfun Yanar (Düzcespor), DK 89: Fikret Sevilgen (Kemerspor 2003)

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