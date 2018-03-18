İnegölspor 2 - Amed Sportif 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında İnegölspor ile Amed Sportif İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-0 kazandı.
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Ali Sakal, Emrah Dağ (46' Barış Sinan Üstün), Emirhan Aydoğan, Cengiz Ötkün (86' Anıl Şahin), Kaan Aygün (60' Ahmet Hakan Şahin), Raif Demir, Enes Bayır
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
Haberleri İstatistikleri
Amed Sportif: Zülküf Özer, Ercan Çapar (57' Timur Kosovalı), Rıdvan Okuş (79' Ömer Karancı), Muhammet Sercan Türkeri, Oğuz Çetinkaya, Ferat Yaşar, Mansur Çalar (79' Cumhur Yılmaztürk), Mehmet Sıddık İstemi, Muhammed Burak Taşdemir, Okan Dernek, Muhammet Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, İsmail Taygun Tasalı, Kemal Mavi, Gökhan Özbulut
Goller: DK 21: Raif Demir (İnegölspor), DK 67: Cengiz Ötkün (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Emrah Dağ (İnegölspor), DK 23: Okan Dernek (Amed Sportif), DK 25: İsa Akgöl (İnegölspor), DK 50: Ercan Çapar (Amed Sportif), DK 59: Gökhan Kurumuş (İnegölspor), DK 79: Mansur Çalar (Amed Sportif), DK 81: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 90: Emirhan Aydoğan (İnegölspor)
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