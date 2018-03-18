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İnegölspor 2 - Amed Sportif 0
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İNEGÖLSPOR 2 - AMED SPORTİF 0

İnegölspor 2 - Amed Sportif 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında İnegölspor ile Amed Sportif İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İnegölspor 2-0 kazandı.

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İnegölspor 2 - Amed Sportif 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında İnegölspor ile Amed Sportif İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-0 kazandı.

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Ali Sakal, Emrah Dağ (46' Barış Sinan Üstün), Emirhan Aydoğan, Cengiz Ötkün (86' Anıl Şahin), Kaan Aygün (60' Ahmet Hakan Şahin), Raif Demir, Enes Bayır

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Amed Sportif: Zülküf Özer, Ercan Çapar (57' Timur Kosovalı), Rıdvan Okuş (79' Ömer Karancı), Muhammet Sercan Türkeri, Oğuz Çetinkaya, Ferat Yaşar, Mansur Çalar (79' Cumhur Yılmaztürk), Mehmet Sıddık İstemi, Muhammed Burak Taşdemir, Okan Dernek, Muhammet Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: Yakup Bakır, İsmail Taygun Tasalı, Kemal Mavi, Gökhan Özbulut

Goller: DK 21: Raif Demir (İnegölspor), DK 67: Cengiz Ötkün (İnegölspor)

Sarı Kartlar: DK 17: Emrah Dağ (İnegölspor), DK 23: Okan Dernek (Amed Sportif), DK 25: İsa Akgöl (İnegölspor), DK 50: Ercan Çapar (Amed Sportif), DK 59: Gökhan Kurumuş (İnegölspor), DK 79: Mansur Çalar (Amed Sportif), DK 81: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 90: Emirhan Aydoğan (İnegölspor)

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