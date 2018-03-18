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Osmaniyespor 2 - Payas Bel. 3
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OSMANİYESPOR 2 - PAYAS BEL. 3

Osmaniyespor 2 - Payas Bel. 3

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Osmaniyespor ile Payas Bel. 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Payas Bel. 3-2 kazandı.

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Osmaniyespor 2 - Payas Bel. 3

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Osmaniyespor ile Payas Bel. 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Payas Bel. 3-2 kazandı.

Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Soner Ergençay, Selçuk Kaban (87' Alperen Ellez), Sergen Ekinci, Emrah Bedir, Koray Kurt, Süleyman Güneş (59' Oğuz Küçük)

Teknik Direktör:

Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Abdulsamet Kırım (57' Fatih Baydemir), Zeki Korkmaz, Koray Kurt, Gökhan Çırak (83' Umut Eskiköy), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Abar, Oğuz Akyüz, Tolga Özcan, Hüseyin Gökberk Arslan

Goller: DK 8: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 42: Gökhan Çırak (Payas Bel.), DK 59: Gökhan Çırak (Payas Bel.), DK 80: Fatih Baydemir (Payas Bel.), DK 90: İsmail Bulut (Osmaniyespor)

Sarı Kartlar: DK 73: Ahmet Çenet (Osmaniyespor), DK 78: Fatih Baydemir (Payas Bel.), DK 89: Emrah Bedir (Osmaniyespor), DK 89: Onur Çakır (Payas Bel.)

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