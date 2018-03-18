Tekirdağspor 0 - Karacabey Birlik 2
TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Tekirdağspor ile Karacabey Birlik Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-0 kazandı.
Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Mert Güney, Burak Aydın, Berk Akıncı (47' Rıza Çetiner), Cihan Saydam, Yunus İlgen, Emre Alan, İbrahim Can Köse, Tarkan Hancı (66' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Vedat Saygı, Mücahit Özkul (80' Emirhan Odabaşı)
Teknik Direktör:
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Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, Samet Önger, İlyas Akan, Samet Göker, Zafer Özden, Çağrı Gülcü (46' Ömer Faruk Gümüş), Aziz Ceylan, Oğuzhan Türkmen (68' Bünyamin Kasal), Sedat Dursun, Uğur Erdoğan (75' Semih Özen)
Teknik Direktör: Besim Koçal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Bingöl, Ali Orhun Kara, Ali Rıza Öztürk, Alim Kandemir
Goller: DK 85: Aziz Ceylan (Karacabey Birlik ), DK 90: İlyas Yılmazer (Karacabey Birlik )
Sarı Kartlar: DK 20: Oğuzhan Türkmen (Karacabey Birlik ), DK 28: Zafer Özden (Karacabey Birlik ), DK 36: Emre Alan (Tekirdağspor), DK 58: Samet Göker (Karacabey Birlik ), DK 70: Cihan Saydam (Tekirdağspor), DK 90: İlyas Yılmazer (Karacabey Birlik )
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