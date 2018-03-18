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12 Bingölspor 0 - Bergama Bel. 0
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12 BİNGÖLSPOR 0 - BERGAMA BEL. 0

12 Bingölspor 0 - Bergama Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında 12 Bingölspor ile Bergama Bel. Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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12 Bingölspor 0 - Bergama Bel. 0

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında 12 Bingölspor ile Bergama Bel. Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz (65' Tunahan Nazlı), Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Enver Abdullah Filiz, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Emre Fırtına (78' Gökhan Akıllı), Barış Şaffak (79' Sercan Sevinç), Muhammed Burak Çelik, Harun Kavaklıdere

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Emre İşçiler, Semih Durmuş, Tuncer Baysal, Erdin Üzer, Zafer Çevik, Tufan Deniz Gelen (62' İsmail Palta), Hakan Sayar, Berk Baran, Hüseyin Teker (54' Ozan Murat Başyılmaz), Hacı Ömer Doğru

Teknik Direktör:

Hakem: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Öcal, Boran Turhan, Harun Toplar

Sarı Kartlar: DK 42: Emre Fırtına (12 Bingölspor), DK 45: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 80: Ozan Murat Başyılmaz (Bergama Bel.), DK 86: İsmail Palta (Bergama Bel.), DK 90: Tuncer Baysal (Bergama Bel.)

Kırmızı Kart: DK 75: Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor)

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