12 Bingölspor 0 - Bergama Bel. 0
TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında 12 Bingölspor ile Bergama Bel. Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz (65' Tunahan Nazlı), Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Enver Abdullah Filiz, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Emre Fırtına (78' Gökhan Akıllı), Barış Şaffak (79' Sercan Sevinç), Muhammed Burak Çelik, Harun Kavaklıdere
Teknik Direktör: Ali Beykoz
Haberleri İstatistikleri
Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Emre İşçiler, Semih Durmuş, Tuncer Baysal, Erdin Üzer, Zafer Çevik, Tufan Deniz Gelen (62' İsmail Palta), Hakan Sayar, Berk Baran, Hüseyin Teker (54' Ozan Murat Başyılmaz), Hacı Ömer Doğru
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Öcal, Boran Turhan, Harun Toplar
Sarı Kartlar: DK 42: Emre Fırtına (12 Bingölspor), DK 45: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 80: Ozan Murat Başyılmaz (Bergama Bel.), DK 86: İsmail Palta (Bergama Bel.), DK 90: Tuncer Baysal (Bergama Bel.)
Kırmızı Kart: DK 75: Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.