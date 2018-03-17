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Fenerbahçe 0 - Galatasaray 0
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FENERBAHÇE 0 - GALATASARAY 0

Fenerbahçe 0 - Galatasaray 0

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Fenerbahçe 0 - Galatasaray 0

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar (72' Fernandao), Mehmet Ekici (60' Alper Potuk), Roberto Soldado (77' Mathieu Valbuena), Giuliano

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Sofiane Feghouli (83' Sinan Gümüş), Fernando Reges (58' Ryan Donk), Selçuk İnan (74' Tolga Ciğerci), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz, Ümit Öztürk

Sarı Kartlar: DK 46: Fernando Reges (Galatasaray), DK 68: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 88: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 90: Maicon Roque (Galatasaray), DK 90: Serdar Aziz (Galatasaray)

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