Fenerbahçe 0 - Galatasaray 0
Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar (72' Fernandao), Mehmet Ekici (60' Alper Potuk), Roberto Soldado (77' Mathieu Valbuena), Giuliano
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Sofiane Feghouli (83' Sinan Gümüş), Fernando Reges (58' Ryan Donk), Selçuk İnan (74' Tolga Ciğerci), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz, Ümit Öztürk
Sarı Kartlar: DK 46: Fernando Reges (Galatasaray), DK 68: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 88: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 90: Maicon Roque (Galatasaray), DK 90: Serdar Aziz (Galatasaray)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.