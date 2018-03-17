Fenerbahçe - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz, Ümit Öztürk
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