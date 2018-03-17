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Fenerbahçe - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz, Ümit Öztürk

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