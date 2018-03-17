Bursaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 0
Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 1-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (85' Ertuğrul Ersoy), William Troost-ekong, John Bostock, Jires Kembo-ekoko, Pablo Batalla (76' Furkan Soyalp), Gheorghe Grozav (46' Yusuf Erdoğan), Mikel Agu, Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal (23' Paul Papp), Hakan Bilgiç, Robinho (74' Thievy Bifouma), Henri Saivet, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Arouna Kone (63' Muhammet Demir)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil, Suat Arslanboğa
Gol: DK 83: Bogdan Stancu (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 32: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 33: Barış Yardımcı (Bursaspor), DK 39: John Bostock (Bursaspor), DK 82: Furkan Soyalp (Bursaspor)
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