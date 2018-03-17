Altınordu 2 - Denizlispor 1
TFF 1.Lig 28. haftasında Altınordu ile Denizlispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Deniz Vural (90' Alican Özfesli), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Muhammed Rıdvan Özdemir (72' Berkay Samancı), Mirkan Aydın (88' Fatih Aktay)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Darko Lazic, Alperen Babacan, Taşkın İlter (82' Canberk Aydın), Ismail Aissati, Veli Acar, Cihan Özkaymak, Hasan Kılıç, Leandro Kappel (76' Barış Örücü), Mehmet Akyüz (86' İsmail Haktan Odabaşı)
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Emrah Ünal, Mert Güzenge
Goller: DK 22: Kerim Avcı (Altınordu), DK 47: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 90: Kerim Avcı (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 26: Ismail Aissati (Denizlispor), DK 42: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 65: Taşkın İlter (Denizlispor), DK 90: İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor)
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