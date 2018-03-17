Halkbank finale göz kırptı

İstanbul BBSK: 1
Halkbank ANKARA: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Erdal Akıncı, Yılmaz Duman
İstanbul BBSK: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet, Murat Yenipazar, (Nuri Şahin, Görkem Sertel, Caner Hekşen)
Halkbank ANKARA: Raydel Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Ramos Hernandez, Nemanja Petric, Emre Batur, (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Hakkı Çapkınoğlu, Lucas Loh, Mustafa Ramazanoğlu)
Setler: 25-15, 23-25, 21-25, 17-25
Süre: 1 saat 51 dakika (24, 34, 30, 23)
Voleybolda Efeler Ligi playoff yarı final ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya gelen Halkbank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı 25 Mart saat 16:00’da Ankara’da oynanacak.
Karşılaşmanın ilk setinde tüm parametrelerde rakibine üstünlük süğlayan evsahibi, 25-15’lik skorla Halkbank karşısında 1-0 öne geçti.
İkinci sette Halkbank manşette hata yapsa da ilk teknik molaya 12-11 önde girecek oyun sergiledi. İlk sette servisten bir sayı alabilen Halkbank, bu sette servis üstünlüğünü ele geçirdi. Basit hatalar yapsa da konuk Halkbank, seti 25-23 kazandı ve durumu eşitledi: 1-1.
Halkbank üçüncü sette baskın olan taraftı. İyi servis atıp etkili blok yaptı. Kimi zaman savunma hataları farkın açılmasını engelledi, rakibin yaklaşmasına sebep oldu. Lider ağırlığını koydu ve 25-21’lik skorla 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette direnci kırılan rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Halkbank, seti 25-17, maçı da 3-1 alarak finale göz kırptı.
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