Ziraat Bankası, Afyon’a set vermedi

Efeler Ligi klasman etabı karşılaşmasında Ziraat Bankası, Afyon Yüntaş Belediye’nin konuğu oldu. Afyon Yüntaş Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 21-25, 16-25, 23-25 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı. Ziraat Bankası Pazar günü (25.03.2018 Saat 18:00) oynanacak olan rövanş maçını kazandığı takdirde Maliye Piyango – Fenerbahçe maçının tur galibi ile beşinci, altıncılık mücadelesi verecek.
SALON: Afyon Yüntaş Spor Salonu
HAKEMLER: Yavuz Akdemir – Arzu Emiroğlu
SETLER: 21-25, 16-25, 23-25
SÜRE: 1 saat 24 dakika
AFYON YÜNTAŞ BLD: Fatih Cihan, Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Cüneyt Dağcı, Pekka Ojansıvu, Dmitrii Bahov (Beytullah Hatipoğlu (L), Oğuzhan Tarakcı, Muhammet Ertuğrul, Nazım Özbek, Doğuhan Yapıcı)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Oleg Antonov, Dawid Konarski, Emre Savaş, Bartosz Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Vojin Cacic, Vefa Yılmaz, Enes Atlı)
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