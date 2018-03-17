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Ziraat Bankası, Afyon’a set vermedi
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ZİRAAT BANKASI, AFYON’A SET VERMEDİ

Ziraat Bankası, Afyon’a set vermedi

Efeler Ligi klasman etabı karşılaşmasında Ziraat Bankası, Afyon Yüntaş Belediye’nin konuğu oldu. Afyon Yüntaş Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı..

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Efeler Ligi klasman etabı karşılaşmasında Ziraat Bankası, Afyon Yüntaş Belediye’nin konuğu oldu. Afyon Yüntaş Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 21-25, 16-25, 23-25 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı. Ziraat Bankası Pazar günü (25.03.2018 Saat 18:00) oynanacak olan rövanş maçını kazandığı takdirde Maliye Piyango – Fenerbahçe maçının tur galibi ile beşinci, altıncılık mücadelesi verecek.

SALON: Afyon Yüntaş Spor Salonu

HAKEMLER: Yavuz Akdemir – Arzu Emiroğlu

SETLER: 21-25, 16-25, 23-25

SÜRE: 1 saat 24 dakika

AFYON YÜNTAŞ BLD: Fatih Cihan, Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Cüneyt Dağcı, Pekka Ojansıvu, Dmitrii Bahov (Beytullah Hatipoğlu (L), Oğuzhan Tarakcı, Muhammet Ertuğrul, Nazım Özbek, Doğuhan Yapıcı)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Oleg Antonov, Dawid Konarski, Emre Savaş, Bartosz Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Vojin Cacic, Vefa Yılmaz, Enes Atlı)

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