Manisaspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 6
TFF 1.Lig 28. haftasında Manisaspor ile Gazişehir Gaziantep FK Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 6-0 kazandı.
Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Berk Cambaz, Furkan Parsak, Ulaş Doğuş Kaya, , Bilal Sebaihi (46' Ömer Atiş), Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı (46' Akın Açık), Kemal Temel, İlkay Gül, Asım Hamzaçebi
Teknik Direktör:
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Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (72' Murat Ceylan), Okan Derici (80' Ermin Zec), Prince Segbefia, Adama Ba (61' Muhammet Ertürk), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız, Zorbay Küçük
Goller: DK 3: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 42: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 61: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 68: Muhammet Ertürk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 74: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 65: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 69: Asım Hamzaçebi (Manisaspor)
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