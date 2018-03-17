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Manisaspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 6
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MANİSASPOR 0 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 6

Manisaspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 6

TFF 1.Lig 28. haftasında Manisaspor ile Gazişehir Gaziantep FK Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 6-0 kazandı.

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Manisaspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 6

TFF 1.Lig 28. haftasında Manisaspor ile Gazişehir Gaziantep FK Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 6-0 kazandı.

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Berk Cambaz, Furkan Parsak, Ulaş Doğuş Kaya, , Bilal Sebaihi (46' Ömer Atiş), Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı (46' Akın Açık), Kemal Temel, İlkay Gül, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (72' Murat Ceylan), Okan Derici (80' Ermin Zec), Prince Segbefia, Adama Ba (61' Muhammet Ertürk), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız, Zorbay Küçük

Goller: DK 3: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 42: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 61: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 68: Muhammet Ertürk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 74: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 65: İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 69: Asım Hamzaçebi (Manisaspor)

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