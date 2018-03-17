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Okan Buruk: Yerimizi sağlamlaştırdık
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OKAN BURUK: YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRDIK

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk şanssız yenilen bir golün bazen bütün bir maç sergilenen emeği alıp götürebildiğini dile getirdi.

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Gençlerbirliği’nin sezonun ikinci yarısında iyi puan topladığını ifade eden Buruk, şunları söyledi:

"İlk yarının sonunda golü bulduk. İkinci yarı rakibimiz çok hamle yaptı, pozisyonlara da girdi, biz de girdik. İkinci golü atsak maçı bitirmiştik. Şanssız bir gol bazen bütün emeklerinizi alıp götürüyor. Oyuncularıma teşekkür ederim kazansaydık üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Yerimizi sağlamlaştırdık."

 

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