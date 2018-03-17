Okan Buruk: Yerimizi sağlamlaştırdık

Gençlerbirliği’nin sezonun ikinci yarısında iyi puan topladığını ifade eden Buruk, şunları söyledi:



"İlk yarının sonunda golü bulduk. İkinci yarı rakibimiz çok hamle yaptı, pozisyonlara da girdi, biz de girdik. İkinci golü atsak maçı bitirmiştik. Şanssız bir gol bazen bütün emeklerinizi alıp götürüyor. Oyuncularıma teşekkür ederim kazansaydık üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Yerimizi sağlamlaştırdık."